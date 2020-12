Prinz William & Prinz Harry: Überraschende Wende im Brüder-Streit!

Auch William und Kate haben Präsente nach Los Angeles, wo Harry und Meghan die Feiertage in ihrem Luxus-Palast "Château of Riven Rock" verbringen werden, gesendet. Doch dabei soll es nicht bleiben. "Über die Weihnachtstage will Harry mit seinem Vater und seinem Bruder telefonieren", so Morton weiter. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte man den britischen Royals sicherlich nicht machen können!

Angeblich wollen Harry und Meghan mit Söhnchen Archie bald nach London zurückkehren. Im Video seht ihr die ersten Bilder von ihrem neuen Haus: