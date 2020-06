Prinz William & Prinz Harry: Unerwartete Wende im Brüder-Streit!

Am vergangenen Sonntag feierte Prinz William seinen 38. Geburtstag. Pünktlich zu diesem besonderen Anlass, hielt Harry für seinen Bruder eine ganz besondere Überraschung bereit. Er und Baby Archie gratulierten dem Thronfolger in einer zuckersüßen Video-Botschaft. So erklärt nun ein Insider gegenüber "US Weekly": "Harry rief William am frühen Morgen aus L.A. an, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Und William sah Archie." Können die beiden Brüdern die Wogen der Vergangenheit also endlich hinter sich lassen?