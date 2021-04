Prinz William & Prinz Harry: Versöhnung! Jetzt ist alles anders

Das Telefonat dauerte keine fünf Minuten. Dass aber William selbst anrief, empfand Harry als Friedensangebot. Vorerst scheint alles vergessen, was zwischen ihnen steht. Sie haben nämlich mehr als einen Großvater verloren: Er war ihr Berater, Antreiber und Kritiker – und er machte die Jungs zu den Männern, die sie heute sind. Wie soll es ohne ihn weitergehen?

Nach der Todesnachricht stieg Harry allein in ein Linienflugzeug, um William und der restlichen Familie in England beizustehen. Der Wahl-Amerikaner wird jedoch nicht ewig bleiben. Denn in Kalifornien warten sein Sohn Archie (1), seine ungeborene Tochter – und natürlich Ehefrau Meghan (39). Und so schlummert ein ungutes Gefühl in Williams Magengrube. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, über ihre Differenzen zu sprechen. Lieber schwelgen sie in Erinnerungen an ihren Opa. "Ein Mann, der viel für uns geopfert hat", so William laut "Das Neue". "Ein legendärer Scherzkeks", ergänzt Harry. "Ein Mann, der mit einem Bier in der Hand sagen würde: 'Macht weiter!'", sind sich beide einig.

Seite an Seite, mit gesenkten Köpfen folgen sie ihrem Großvater zu seiner letzten Ruhestätte. Wischen unauffällig ihre Tränen weg. Doch was sie gerade vereint, kann die Kluft zwischen ihnen nur für den Moment überwinden.