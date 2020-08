Prinz William und Prinz Harry: Versöhnungs-Hammer aus einem besonderen Grund

Diesen besonderen Termin ließen die Männer nie platzen. Selbst im vergangenen Jahr, als das Verhältnis erste Risse zeigte, fand das Treffen statt. Doch diesmal könnte Meghan ein Tabu brechen, die Kontaktaufnahme eiskalt verhindern. Ihr Einfluss auf Harry ist groß, ihr Groll gegen die königliche Familie kein Geheimnis. Sie habe sich im Palast nie willkommen gefühlt, heißt es aus ihrem Umfeld. Ihr habe der Rückhalt gefehlt, gerade auch von Schwager William, der aus seinen Vorbehalten ihr gegenüber keinen Hehl machte.

Und nun, im neuen Protz-Domizil in Santa Barbara, hat sie ihren Harry und Söhnchen Archie (1) endlich ganz für sich, weit weg von den Ansprüchen der Royals. Eine Versöhnung der Brüder ist also nicht in Meghans Sinne, doch auch ihr muss klar sein, wie sehr der Bruderzwist ihrem Mann zu schaffen macht. Vielleicht sogar so sehr, dass es trotz all ihrer Bemühungen, weiter Hass zu säen, doch noch zu einer Versöhnung zwischen den Brüdern kommen könnte, zu Ehren ihrer Mutter? Denn natürlich wissen die Prinzen, dass Diana sich nichts auf der Welt mehr wünschen würde, als dass ihre beiden Jungs Frieden schließen…