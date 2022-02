Prinz William: Unerwartete Wende für die Krone! Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren!

Wie nun durch einen Insider gegenüber "US Weekly" behauptet wird, soll William bereits auf sein Amt als amtierender König vorbereitet werden. So ist es vor allem auch der Wunsch von Prinz Charles, dass William ihn zukünftig in royalen Belangen unterstützt: "Charles wird sicherstellen, dass sein Sohn den Vorgängen innerhalb der Königsfamilie auch tiefgreifend folgen kann und William wird Charles helfen neue, frische Ideen zu entwickeln, wie die Monarchie modernisiert werden könnte." Weiter heißt es: "William möchte als der König des Menschen wahrgenommen werden. Er will die perfekte Balance finden, bei der er vom Volk als einer der ihren wahrgenommen wird und gleichzeitig als Vorbild und Entscheider akzeptiert wird." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick hinter die Palastmauern gewähren! Wie es wohl in der Monarchie weiter geht? Wir können gespannt sein...