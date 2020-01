Prinz William: Vollkommen am Ende! Er kann nicht mehr!

Bei den Windsors ist ordentlich was los! Erst in der vergangenen Woche gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry ihren Austritt aus dem britischen Königshaus bekannt. Nicht nur für alle Royalisten ein absoluter Schock! Auch für die königliche Familie eine vernichtende Nachricht. Doch vor allem soll enorm unter der Entscheidung seines Bruders leiden...

Prinz William ist fassungslos

Wie es heißt, sollen Prinz William, und die Queen nichts von Harrys und Meghans Absichten gewusst haben. Angeblich soll die königliche Familie über den Austritt aus dem erfahren haben. Besonders für Prinz William ein herber Tiefschlag! Schließlich waren die beiden Brüder stets für ihre unzertrennliche Beziehung bekannt. Kein Wunder somit, dass William nach der Austritts-Verkündung von Harry und Meghan vor Wut geschäumt haben soll. Doch damit nicht genug! Wie ein Insider nun berichtet, soll William nun eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben...

Prinz William zieht Schlussstrich

"Ich habe unser ganzes Leben einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt, ich kann es nicht mehr - wir sind keine Einheit mehr", soll Prinz William gegenüber eines Insiders geäußert habe, der Williams Aussage gegenüber "Sunday Times" zum Besten gab. Aber auch Meghans Halbschwester Samantha lässt kein gutes Haar an ihrem prominenten Familienteil. So schießt sie im australischen Frühstücksfernsehen: "Ich sagte, wenn sie das unsere Familie antut, wird sie es auch eure antun. (...) Die ganze Welt hat sich über mich lustig gemacht, ich sei nur eifersüchtig und verbittert. Aber ich war einfach nur ehrlich. (...) Sie wusste genau, auf was sie sich einlässt. Man geht nicht auf den roten Teppich und auf Promi-Events um dann zu sagen: 'Ich will meine Privatsphäre!'" Ob wohl jemals wieder Ruhe bei den Royales einkehren wird? Wir können gespannt sein...

