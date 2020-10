Prinz William: Wutanfälle im Palast! Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht

Denn wie sich Prinz William hinter den Palastmauern verhalten würde, sei nicht immer die feine englische Art...

Prinz William habe ein "schwieriges Temperament"

So soll Prinz Charles des Öfteren unter den Wutanfällen seines Sohnes gelitten haben. Ihr Verhältnis sei in der Vergangenheit dadurch ziemlich erschüttert worden. Immer wieder habe William seinem Ärger gegenüber Charles Luft gemacht. Der Autor behauptet, er habe sich bei der Aufzeichnung einer TV-Dokumentation einmal "rundheraus geweigert", seinem Vater in Bezug auf Lady Diana auch nur zuzunicken.

Prinz William habe ein feuriges Temperament und oft Ausbrüche gegen seinen Vater, schreibt Robert Lacey.