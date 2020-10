Prinz William: Zuckersüße Beichte!

Wie Prinz William jetzt erklärt, haben er und sein Sohn Goerge eine gemeinsame Vorliebe: die Natur. So berichtet er in der Dokumentation "Prince William: A Planet for us all": "Wenn er nicht draußen ist, ist er wie ein eingesperrtes Tier. Er muss raus." Aber auch Charlotte und Louis sind absolute Naturbewunderer: "Sie finden einen Käfer oder sie lieben es, zuzusehen, wie Bienen Honig machen." Ob uns William in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...