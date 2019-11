Reddit this

Große Trauer in der Adels-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb Prinzessin Armgard im Alter von 94 Jahren.

Prinzessin Armgard ist tot! Die preußische Prinzessin verstarb am 01. November im Alter von 94 Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Holzminden.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Prinzessin Armgard heiratete Wilhelm Karl Prinz von Preußen

Am 1. März 1952 heiratete Prinzessin Armgard ihren Verlobten Wilhelm Karl Prinz von Preußen, der ein Enkelsohn vom letzten deutschen Kaiser war. Noch im selben Jahr wurden Prinzessin Armgard und Print Wilhelm Karl stolze Eltern ihrer Tochter Donata-Viktoria. Drei Jahre später wurde ihr Sohn Wilhelm-Karl geboren, 1959 ihr drittes Kind Oskar. Nun schloss die Prinzessin für immer die Augen!

Prinzessin Armgard starb in Holzminden

Wie Adelsexpertin Marlene Koenig auf ihrem Blog "Royal Musings"berichtet, verstarb die Prinzessin im Kreise ihrer Liebsten im Alter von 94 Jahren in Holzminden. Ihr Ehemann verstarb bereits am 9. April 2007 im Alter von 85 Jahren. Die Trauerfeier für Prinzessin Armgard soll am 09. November stattfinden.

Um diese trauern wir: