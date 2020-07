Prinzessin Beatrice: Die ersten Hochzeitsfotos sind da!

Heimliche Hochzeit mit den engsten Freunden

Am 17. Juli gaben sich Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi heimlich das Ja-Wort. Nur 20 Gäste waren dabei, als die beiden sich die ewige Liebe schworen. Am Wochenende veröffentlichte der Palast auch schon die ersten Hochzeitsfotos. Und die können sich wirklich sehen lassen!

"Das Paar heiratete am Freitag, dem 17. Juli, in einer kleinen privaten Zeremonie in der Royal Chapel of All Saints in der Royal Lodge in Windsor", verkündet die royale Familie.