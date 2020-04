Prinzessin Beatrice: Hochzeit geplatzt! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Eigentlich will Prinzessin Beatrice ihre große Liebe Edoardo Mapelli Mozzi im Mai heiraten. Doch die Hochzeitsfeier im Londoner St James’s Palace wurde jetzt abgesagt – wegen der Corona-Krise. Doch nicht nur das scheint die 31-Jährige komplett aus der Bahn geworfen zu haben: Neue Fotos zeigen Beatrice abgekämpft und unglücklich. Und ohne ihren Verlobungsring! Hektisch eilt sie über die Straße, klammert sich an ihrer Tasche und einem Taschenkalender fest. Und dabei fällt ein Detail auf: Beatrice hat ihren Ring abgelegt – das Schmuckstück (3,5 Karat, Wert: 100.000 Euro) hatte ihr der britische Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi im September 2019 zur Verlobung an den Finger gesteckt, dieses Jahr sollte geheiratet werden. Eine Trauung im großen Stil, mit prominenten Gästen aus aller Welt, DAS High-Society-Event schlechthin.

Beatrices Großmutter Queen Elizabeth II. hatte sogar einen großen Empfang im Buckingham Palace mit circa 150 Gästen geplant. Doch daraus wird jetzt erst mal nichts. Die Vorbereitungen liegen auf Eis. Der Termin wurde abgesagt. Denn wegen der Corona-Pandemie dürfen keine unnötigen Risiken eingegangen werden. „In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Regierung für Großbritannien und darüber hinaus überprüft das Paar seine Pläne“, teilte der Buckingham Palace vergangene Woche mit. Die Sorge des Paares gelte jetzt ganz besonders älteren Familienmitgliedern, außerdem wolle man gemäß den vorgegebenen Corona-Richtlinien eine größere Menschenansammlung vermeiden. Eine Hochzeit solle – wenn überhaupt – nur im allerkleinsten Kreis stattfinden.

Lässt Prinzessin Beatrice die Verlobung platzen?

Eine vorbildliche und notwendige Reaktion, verpackt in einem nüchternen Statement, das nicht ansatzweise vermittelt, wie hart Beatrice davon getroffen sein muss. Ihre Traumhochzeit wurde storniert – schon wieder! Bereits im Vorfeld wurde der Termin mehrmals verlegt, wegen familiärer Skandale: Erst hatte ihr Vater Prinz Andrew für einen Sturm der Entrüstung gesorgt, nachdem er in einem Interview über seine Verbindung zu dem verurteilten und inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gesprochen hatte. Dann kam der Megxit, der Rücktritt von und als hochrangige Mitglieder der . Auch da hatte keiner einen Kopf für Beatrices Liebesleben. Und nun dieses verdammte Virus!

Prinzessin Beatrice: Tränen-Drama! Wie lange hält sie das noch aus?

Diese drei folgenschweren Ereignisse müssen Beatrice zweifeln lassen. An der Hochzeit, an der gesamten Beziehung. Kann man so viel Pech auf einmal haben? Sind das alles Zeichen, dass Edoardo nicht der Richtige ist? Dass es das Schicksal nicht gut mit mir meint? Soll ich die Verlobung lösen? Auf dem aktuellen Foto sieht es so aus, als hätte Beatrice bereits eine Antwort darauf gefunden…