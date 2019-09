Prinzessin Beatrice: Jubel-News! Sie hat sich verlobt

Reddit this

Jubel-Stimmung in England! Prinzessin Beatrice und ihr Freund Edoardo haben sich verlobt. Die Hochzeit soll bereits im nächsten Jahr stattfinden.

Royal-Fans aus aller Welt sind entzückt! Prinzessin Beatrice und der Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi haben sich verlobt. Das verkündete der Buckingham-Palast vor wenigen Stunden auf .

Prinzessin Beatrice wird heiraten

Mozzi hielt in Italien um die Hand seiner Liebsten an. Die Hochzeit soll im nächsten Jahr stattfinden. „Wir können es kaum erwarten, verheiratet zu sein“, zitiert der Palast das Paar. „Wir haben so viele ähnliche Interessen und Werte.“ Nun freuen sich die beiden auf ihre gemeinsame Zukunft voller Liebe und Glück.

Prinzessin Beatrice ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah. Ihre Eltern ließen mitteilen, sich sehr für die 31-Jährige zu freuen. „Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre wundervolle Zukunft als Familie“, verkündeten sie in einem Statement.

