Prinzessin Caroline: Folgenschwere Entscheidung!

Ohje, es kommen harte Zeiten auf Prinzessin Caroline zu. Erst kürzlich erschütterte noch die traurige Kindheits-Beichte der schönen Fürsten-Tochter die Medien. Jetzt der nächste Schock! Wie jetzt bekannt wurde, steht die 61-Jährige nun vor einer Hürde, die ihr ganzes Leben verändern könnte.

Caroline von Hannover: Traurige Neuigkeiten!

Prinzessin Caroline: Große Sorge um Ernst August von Hannover

Erst vor einigen Wochen wurde darüber berichtet, wie Prinz Ernst August von Hannover auf Grund eines Alkohol-Exzesses bei der Hochzeit seines Sohnes in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Jetzt der nächste Schock. Der Prinz soll sich wieder in ärztlicher Behandlung befinden. Der Grund: Erneuter Kollaps durch Alkohol-Konsum. Doch damit nicht genug! Wie ebenfalls berichtet wird, soll er nach einem Entzug in ein Alkoholdelirium gefallen sein. Welche Rolle Prinzessin Caroline dabei spielt, wird schnell klar. Da die schöne Monegassin nach wie vor die Ehefrau von Prinz Ernst August ist, könnte es sein, dass sie im Falle einer anhaltenden Erkrankung ihres Mannes die Vormundschaft übernehmen muss. Wird sie diesen folgenschweren Schritt wagen?

Prinzessin Caroline: Wird sie der Vormund von Ernst August von Hannover?

Ob Prinzessin Caroline die Vormundschaft des Welfenoberhauptes übernehmen muss, ist noch nicht bekannt. Auch wo sich der 64-Jährige gerade befindet und wie es wirklich um seine Gesundheit steht, wird durch die Familie weiterhin geheim gehalten. In wie weit die Spekulationen und Gerüchte also der Wahrheit entsprechen? Wir können gespannt sein...