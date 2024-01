Prinzessin Caroline: Mit 67 hat sie endlich ihr Glück gefunden

Und so wird sie in dem Stadtstaat an der Côte d’Azur heute noch als First Lady der Herzen verehrt. Sie unterstützt ihren Bruder Fürst Albert (65) und dessen Ehefrau Charlene (45), wo sie nur kann. Und alle jubeln ihr zu. Etwas rätselhaft wirkt aber ihre dritte Ehe mit Ernst August von Hannover (69), Vater ihrer Tochter Alexandra (24), der mit einer anderen Frau in Spanien lebt. Doch das scheint das Glück der Prinzessin nicht zu trüben. Hauptsache, sie kann ihre Kinder sehen und mit den Enkeln spielen, dann ist Carolines Welt in Ordnung.

Ihr findet uns jetzt auch bei WhatsApp! Hier geht's zu unserem WhatsApp-Channel!