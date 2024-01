Prinzessin Caroline: Silberhochzeit ohne Mann

1999, an ihrem 42. Geburtstag, war es so weit: Caroline schloss zum dritten Mal den Bund fürs Leben – heimlich! Und genau so, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, muss auch die Trennung vollzogen worden sein. Denn Fakt ist: Das letzte gemeinsame Foto der beiden stammt vom 27. Juni 2009. Seitdem hat sich der Welfenprinz an der Seite so manch einer Schönheit gezeigt. Heute lebt Ernst August mit seiner Freundin Claudia Stilianopoulos (50) in Madrid. Und obwohl von Scheidung keine Rede ist, kann man sich also sicher sein, dass die Feierlichkeiten zur Silberhochzeit mit Caroline ausfallen werden.