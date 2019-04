Prinzessin Charlotte: So teuer ist der Look von Herzogin Kates Tochter!

Dieser Look von schlägt definitiv alle Preisrekorde. Bei einem Ausflug in die Natur beweist die kleine Tochter von nun, dass sie definitiv eine waschechte Prinzessin ist...

Klau den Look von Herzogin Kate!

Prinzessin Charlotte in treuem Kleidchen

Bei einem Spaziergang durch den Parkt zeigt sich Prinzessin Charlotte in einem Kleid der Marke "Irulea", welches für stolze 105 Euro erhältlich ist. An der Hand ihrer Mutter ist sie in diesem Kleidchen definitiv ein echter Blickfang. Aber auch Kates Look ist nicht zu unterschätzen. Mit ihrer Barbour-Jacke (185 Euro) und ihren Schuhen von der Marke Berghaus (210 Euro) muss sie sich hinter dem Outfit ihrer Tochter nicht verstecken. und hingegen zeigen sich von ihrer sparsamen Seite.

Prinz George und Prinz William sind sparsam

Während sich Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte mit ihren Outdoor-Outfits eher im oberen Preissegment befinden, zeigen sich Prinz William und Prinz George von ihrer sparsamen Seite. So tragen beide Schuhe von Nike für ca. 80 Euro (William) und 40 Euro (George). Gegen das kalte Wetter schützt sich George mit einer Fleece-Jacke von der Marke Columbia für ca. 30 Euro.

Fakt ist jedoch: Auch wenn die Outfits der königlichen Familie preislich auseinander klaffen, ein harmonisches Bild geben sie trotzdem ab.