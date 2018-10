Prinzessin Eugenie: Darum ist ihr Hochzeitsfoto eine echte Sensation!

Reddit this

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Am Freitag gaben sich Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank vor einem Millionen-Publikum das Jawort. Am Wochenende dann der zweite Jubel-Grund! Alle royalen Fans konnte nämlich einen ersten Blick auf das erste offizielle Hochzeitsfoto der königlichen Feierlichkeit werfen. Dass es sich dabei jedoch um eine echte Sensation handelt, wird erst beim zweiten Hingucken deutlich...

Es war das zweite royale Groß-Ereignis des Jahres. Nach der Hochzeit von und Herzogin Meghan im Mai, traten am Freitag auch Prinzessin Eugenie und Unternehmer Jack Brooksbank vor den Traualtar. Ähnlich wie bei Harry und Meghan, sorgten auch bei Eugenie und Jack schon vor der Hochzeit einige familiäre Skandale für mächtig Aufsehen. Das diese jedoch scheinbar der Vergangenheit angehören, wird nun auf dem Hochzeitsfoto des Paares ersichtlich...

Vor der royalen Hochzeit machte eine Reihe von Gerüchten die Runde, dass -Ehemann der Queen- an dem großen Tag seiner Enkelin nicht teilnehmen würde, da er es ablehnen würde, mit Sarah " " Ferguson -Eugenies Mutter- aufeinander zu treffen. Dabei soll er sogar so weit gegangen sein, dass er geäußert haben soll, dass er sich mit Fergie zusammen nie wieder in einem geschlossenen Raum befinden möchte. Doch nun die Wende!

Prinzessin Eugenie & Jack Brooksbank: Royales Aufeinandertreffen

Wie nun das Hochzeitsbild von Eugenie und Jack zeigt, scheinen sich Prinz Philip und Fergie blendend zu verstehen. Die beiden sind nämlich nicht nur gemeinsam auf dem Foto zu sehen, sondern Fergie steht in unmittelbarer Nähe hinter Philip und strahlt fröhlich in die Kamera. Von Feindseligkeiten fehlt somit jede Spur - zum Glück!