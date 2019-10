Prinzessin Eugenie feiert ersten Hochzeitstag!

Reddit this

Am 12. Oktober 2018 heiratete Prinzessin Eugenie ihren Partner Jack Brooksbank in einer bewegenden Zeremonie. Über Instagram gratuliert sie ihrem Gatten nun zum ersten Hochzeitstag.

Seit ihrer Hochzeit genießen Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank überglücklich ihr Leben als Ehepaar.

Zum ersten Hochzeitstag veröffentlichte die 29-Jährige ein Video ihrer Trauung. Im Hintergrund hört man die Ansprache des Pfarrers, während Ausschnitte der Hochzeitsvorbereitungen und der Zeremonie zu sehen sind. Aufmerksamen Fans fällt auf, das in dem Video teilweise unbekannte Szenen zu sehen sind.

Unter das Video, das Prinzessin Eugenie bei mit ihren Fans teilte, schrieb sie: „Das war der beste Tag meines Lebens ... Für immer und ewig! Alles Gute zum ersten Hochzeitstag, mein Jack!“

Auch die Royal Family gratulierte dem Paar zum ersten Hochzeitstag.

„Glückwünsche an Ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Mr. Jack Brooksbank zu ihrem ersten Hochzeitstag. Heute ist es ein Jahr her, dass Ihre königliche Hoheit und Mr. Brooksbank in der St. George's Chapel ihre Eheversprechen gesprochen haben“, heißt es auf dem Instagram-Account der Royal Family.