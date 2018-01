Prinzessin Eugenie: Verlobung mit Jack Brooksbank

Sie hat "ja" gesagt! Prinzessin Eugenie und ihr Freund Jack Brooksbank haben sich verlobt! Das Königshaus selbst verkündete nun die wundervollen Neuigkeiten.

Prinz Harry & Meghan Markle: Die offiziellen Verlobungsbilder sind da!

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank: Hochzeit im Herbst 2018

Den Antrag hat Prinzessin Eugenie schon Anfang des Monats bekommen.

"Der Duke und Duchess of York freuen sich, die Verlobung von Prinzessin Eugenie mit Jack Brooksbank bekannt zu geben. Ihre Königliche Hoheit und Mr. Brooksbank haben sich Anfang des Monats in Nicaragua verlobt. Die Hochzeit wird im Herbst 2018 in der St. George's Kapelle in Windsor stattfinden, weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite.

Prinzessin Eugenie und Jack kennen sich bereits seit 2010. Nach acht Jahren wagen sie endlich den nächsten Schritt.

Zwei Royal-Hochzeiten 2018

Und so könne wir uns auch auf zwei Royal-Hochzeiten in diesem Jahr freuen. Prinz Harry und Meghan Markle heiraten am 19. Mai und im Herbst sind dann auch Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank Mann und Frau. Ein Fest für alle Rpoyal-Fans!