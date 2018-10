Prinzessin Eugenies Hochzeit: So elegant ist ihr zweites Kleid

Royaler Kleiderwechsel! Am Abend ihrer Hochzeit erstrahlte Prinzessin Eugenie in dieser eleganten Traumrobe!

Am Freitag gaben sich Prinzessin Eugenie und ihr Liebster Jack Brooksbank vor den Augen der Welt das Ja-Wort - und gemäß der royalen Tradition präsentierte sich die Braut an ihrem großen Tag in gleich zwei Hochzeitskleidern!

Während Prinzessin Eugenie zur Trauung in einem Traum in Weiß mit langer Schleppe vor den Altar trat, zog sie sich für den Empfang und die Feier am Abend um und erstrahlte in eleganter Abendrobe.

Bildunterschrift eingeben Foto: picture alliance

So umwerfend ist Prinzessin Eugenies zweites Kleid

An der Seite ihres frischangetrauten Ehemannes zeigte sich Prinzessin Eugenie in einem cremefarbenen Seidenkleid vom amerikanischen Designer Zac Posen.

Ein Design, das von dem Modeschöpfer bedacht gewählt wurde: Wie Zac Posen angab, sei seine Kreation vom Symbol des Hauses York, der weiße Rose von York, inspiriert.