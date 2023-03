Prinzessin Iman von Jordanien: Liebes-Sensation! Endlich sagt sie "Ja!"

Es sind Szenen, wie man sie nur aus einem Märchen kennt. Eine wunderschöne Braut in einem traumhaften Kleid und Schleier an der Seite eines attraktiven Prinzen - diese Szene durfte ein ausgewähltes Publikum am 12. März 2023 in Jordanien beobachten. Denn Prinzessin Iman hat endlich ihren Traummann geheiratet!