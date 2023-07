Prinzessin Kate: Baby-Bauch-Alarm in Wimbledon!

Am Donnerstag besuchten James Middleton und seine schwangere Frau Alizée Thevenet ein Wimbledon-Match - nur kurz nachdem sie die Schwangerschaft mit ihrem ersten Baby auf Instagram offiziell machten. Das grüne Kleid, das die Frau des Bruders von Prinzessin Kate trug, betonte bei ihrem Besuch elegant den süßen Babybauch. Bilder, die der "DailyMail" vorliegen, zeigen die beiden, wie sie gespannt das Tennis-Match verfolgten und dabei Händchen hielten.

Wie die Fotos unschwer erkennen lassen, ist der Bauch der 33-Jährigen gar nicht mal mehr so klein. Damit steht der süße Nachwuchs im Hause Middleton gewiss noch in diesem Jahr an, womit James seine große Schwester Prinzessin Kate bereits zur dreifachen Tante macht. Wie schön!