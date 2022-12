Prinzessin Kate: Dramatische Szenen vor der Krönung

Es sollen dramatische Minuten gewesen sein, als angeblich der Notarztwagen vorletzte Woche mit Blaulicht am Londoner Kensington-Palast vorfuhr. Eilig sollen die Sanitäter herausgesprungen und hektisch in den Wohntrakt gelaufen sein. Prinzessin Kate habe nach einem Schwindelanfall einen Kreislaufkollaps erlitten. Der Grund soll totale Erschöpfung gewesen sein. Und Schwiegermutter Camilla soll schuld sein an dem Zusammenbruch.

