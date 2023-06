Prinzessin Kate: Glücklich wie nie! Ein Baby bringt ihr Strahlen zurück

Prinzessin Kate hatte in letzter Zeit einiges um die Ohren. Die Presse berichtete von Williams angeblicher Geliebten und einer fiesen Intrige von Schwägerin Meghan. Doch jetzt gibt es endlich wieder erfreulichere News. Kate hatte am Donnerstag einen wichtigen Termin in Nuneaton. Dort traf sie sich mit Gesundheitsexperten und Familien, um über eine neue Studie, die sich mit der sozialen und emotionalen Entwicklung von Säuglingen beschäftigt, zu sprechen. Doch die Prinzessin wurde schnell abgelenkt...