Prinzessin Kate: Jetzt will ihr Bruder auspacken!

In einer Beschreibung des Buches vom britischem Verlag "Simon & Schuster" steht: "Als Kind wünschte sich James Middleton nichts sehnlicher als einen eigenen Hund. Da es für James schwierig war, im Klassenzimmer Kontakte zu knüpfen, machte sich James oft auf die Suche nach der Natur und den Tieren – er erkundete die Landschaft von Berkshire, bastelte an rostigen Landmaschinen, kümmerte sich um verletzte Tiere und vergnügte sich stundenlang in der Natur."

Weiter heißt es weiter, dass James' "Bitte um einen Hund" irgendwann schließlich erhört wurde und dass das Buch vor allem "die außergewöhnliche Bindung" zwischen dem Jungen und Ella nachzeichnet. So litt der kleine Bruder von Prinzessin Kate, wie er 2019 offenbarte, eine Zeit lang an Depressionen und besonders seine Ella soll ihm damals durch diese schwere Zeit geholfen haben. "Hinter der glamourösen Fassade gesellschaftlicher Engagements und unternehmerischer Erfolge verbirgt sich ein zutiefst persönlicher Bericht über James‘ Kampf gegen die Depression. Durch bedingungslose Liebe entpuppt sich Ella als intuitive Freundin, die James' Stimmungen erkennt und in seinen dunkelsten Stunden Trost spendet, zum Katalysator für seine Heilungsreise wird und ihm hilft, alles Gute in seinem Leben und seiner Zukunft zu sehen."

Es scheint also, als würde James Buch uns wahrscheinlich eher wenig zu Kate preisgeben. Eine Rolle in diesem solle sie allerdings auf jeden Fall spielen. So hätte die Prinzessin in der Jugend ihres kleinen Bruders eine prägende Rolle gehabt und in der Beschreibung wird ebenfalls eine königliche Hochzeit erwähnt, bei der es sich höchstwahrscheinlich um die von William und Kate handelt.

Was jedoch wirklich in den Memoiren von James Middleton steht und welche Rolle Kate in diesen spielt, werden wir wohl erst am 26. September erfahren.

