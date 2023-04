Prinzessin Kate: Juhu, ein Mädchen!

Die Familie ist im Sommer letzten Jahres ins Adelaide Cottage in Berkshire umgezogen, wo die drei Kinder nun die Lambrook School besuchen. Dort hat Charlotte ihren Freundinnen von der Schwester erzählt und das Geheimnis wurde schnell weitergetragen. Obwohl die Prinzessin an Übelkeit leidet, freut sie sich sehr auf ihr viertes Kind. Die Küche in Schloss Windsor hilft ihr jeden Morgen mit Lavendelkeksen und frischem Ingwertee, um gegen die Schwangerschaftsübelkeit anzukämpfen. Charlottes Brüder haben versprochen, nichts auszuplaudern, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das neue Familienglück offiziell verkündet wird.

