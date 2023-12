Prinzessin Kate: Versöhnung im Palast! Sie kann endlich aufatmen

Worum es ging: William wollte, dass George nach Eton geht, sobald er 13 wird. In die Schule, in der er damals auch unterrichtet wurde. Genauso wie sein Bruder Harry (39). So sei es Tradition. Doch Kate wollte das nicht. George sei zu sensibel für eine solche Eliteschule, die Erziehung dort zu streng für den kleinen Jungen. Und Kate ließ nicht locker. Mit dem Ergebnis: Gatte William gab schließlich nach. Und willigte ein, dass George mit 13 aufs Marlborough College gehen darf. Das ist Kates alte Schule. Ihr hat es dort sehr gut gefallen – und sie ist sicher: Sohn George wird es auch lieben.