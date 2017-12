Prinzessin Madeleine: 17.000 Euro Miete für Londoner Wohnung!

In der Haut von Prinzessin Madeleine von Schweden will man gerade nicht stecken. Sie muss sich entscheiden, wo sie sich eine Zukunft mit ihrer kleinen Familie aufbauen will. Zurzeit pendelt die Hochschwangere noch zwischen ihrer Heimatstadt Stockholm und London, dem Wohnort ihres Ehemannes, hin und her. Gerade für die zwei gemeinsamen Kinder ist das bestimmt nicht leicht. Spätestens wenn Baby Nr. 3 zur Welt kommt, wird sich Prinzessin Madeleine also entscheiden müssen, wo sie sesshaft werden will.

Eines steht fest: Geld spielt bei ihrer Entscheidung sicherlich keine Rolle. Denn wie es aussieht können sie und Ehemann Christopher O’Neill sich problemlos jede Wohnung leisten, die sie wollen. Laut der schwedischen Zeitung ‚Expressen’ soll die Londoner Mietwohnung von Chris im exklusiven Viertel Knightsbridge stolze 17.000 Euro (!) im Monat kosten.

Da drängt sich einem doch allerdings die Frage auf, warum Prinzessin Madeleine und Chris sich nicht einfach eine Eigentumswohnung kaufen, anstatt jeden Monat eine solch horrende Summe zu zahlen? Anscheinend ist es dem Paar ziemlich wichtig flexibel zu bleiben und die Wohnung jederzeit spontan wieder kündigen zu können. Ein Indiz dafür, dass Madeleines Familie endgültig nach Stockholm ziehen will?