Na das ist mal eine Ansage! Obwohl sich die Royales zu privaten Belangen eher bedeckt halten, wendet sich Prinzessin Madeleine nun mit einer überraschenden Nachricht an die Öffentlichkeit und gewährt dabei intime Einblicke hinter die Palastmauern...

Prinzessin Madeleine wird ständig kritisiert

Seit dem Prinzessin Madeleine ihrer Wahlheimat Schweden den Rücken zukehrte und zuerst nach London zog und dann vor knapp einem Jahr mit ihrer Familie nach Florida, wird die schöne Prinzessin immer wieder vom schwedischen Volk kritisiert, dass sie ihre königlichen Pflichten vernachlässigen würde. Für Madeleine alles andere als leicht. Doch während sich die zu den Vorwürfen bisher weitestgehend bedeckt hielt, platzt ihr nun der Kragen...

Madeleine hat genug!

Wie Prinzessin Madeleine nun gegenüber "Svensk Damtidning" erklärt, will sie bei den haltlosen Vorwürfen nun ein jähes Ende setzten: "Wenn man mich braucht, komme ich. Wir stehen alle hinter Victoria. Sie braucht unsere Unterstützung und die bekommt sie", sagte sie gegenüber." Ehrliche Worte, die zeigen: Madeleine vergisst selbst in Florida nicht, an ihre royalen Verpflichtungen zu denken. Ob sie ihren Widersachern damit wohl den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Wir können gespannt sein...

