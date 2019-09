Reddit this

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl sich Prinzessin Madeleine so gut wie nun zu privaten Belangen äußert, überrascht sie ihre Anhänger nun mit einer unerwarteten Baby-Beichte...

Huch, so intim kennt man Prinzessin Madeleine ja gar nicht! Völlig unverblümt plaudert die schwedische nun über die Geburt ihres Sohnes Nicolas sowie die Schwangerschaft mit ihrer Tochter Adrienne...

Prinzessin Madeleine hatte Angst vor der Geburt

Wie Prinzessin Madeleine nun gegenüber dem Magazin "Mama" verrät, durchlebte sie vor der Geburt ihres Sohnes Nicolas ein paar aufregende Stunde. Der Grund: Madeleine war bei der Hochzeit ihres Bruders Carl Philip mit seiner Ehefrau Sofia hochschwanger und hatte bei der kirchlichen Trauung große Angst, dass jeden Moment das Baby kommen könnte: "Ich saß in der Kirche und dachte nur immerzu: 'Hoffentlich. Platz. Die. Fruchtblase. Nicht.' Was mache ich nur, wenn das Wasser herausläuft? Soll ich sitzen bleiben?" Oh je! Aber auch die Schwangerschaft von Prinzessin Adrienne war alles andere als langweilig...

Prinzessin Adrienne war nicht geplant

Obwohl Prinzessin Madeleine eine absolute Vorzeige-Mama ist, berichtet sie weiter, dass keine ihrer Schwangerschaften geplant war. So auch nicht die ihrer jüngsten Tochter Prinzessin Adrienne. Eigentlich wollte sie ihrem Ehemann Chris O'Neill einen Hund zum Geburtstag schenken, doch dann kam alles anders: "Er bekam ein Päckchen mit einem Kuscheltier, das ein Hund war, und eine Karte, auf der stand 'Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied'. Doch Chris wurde nur kreidebleich und die Kinnladen fiel herunter: 'Was, schon wieder schwanger?'" Madeleine konnte ihn zu diesem Zeitpunkt noch beruhigen und erklären, dass sie nicht schwanger ist. Zwei Wochen später erfuhr sie dann, dass sie mit Prinzessin Adrienne erwartet. Hoppla!

Ob Madeleine und Chris ihr Familienglück noch durch ein viertes Kind krönen wollen, wollte Madeleine allerdings nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

