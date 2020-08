Prinzessin Madeleine: Baby-Jubel!

Auch an Prinzessin Madeleine gingen die vergangen Wochen nicht spurlos vorüber! So ist es der Beauty auf Grund der aktuellen Situation unmöglich, in ihre Heimat Schweden zu fliegen, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Sogar an dem Geburtstag ihrer Schwester Prinzessin Victoria konnte Madeleine in diesem Jahr nicht teilnehmen, da es zu gefährlich gewesen wäre, von Madeleines neuer Heimat Florida nach Schweden zu fliegen. Um so schöner somit allerdings eine der jüngsten Nachrichten für die Prinzessin!