Prinzessin Madeleine: Das Geheimnis wurde endlich gelüftet!

Die Nachricht von dem Umzug von Prinzessin Madeleine und Ehemann Chris in die USA schlug in Schweden ein wie eine Bombe! Lange Zeit wurde darüber spekuliert, wo die beiden ein neues zu Hause finden werden - bis jetzt!

Der Umzug von Prinzessin Madeleine und Ehemann Chris sorgte in Madeleines Heimat für jede Menge Aufsehen. Obwohl in diesem Jahr lange darüber spekuliert wurde, ob die Prinzessin nach Schweden zurückkehren wird, verkündete die jüngste Tochter von Königin Silvia und König Carl Gustaf vor einigen Monaten, dass sie einen neuen Lebensabschnitt in den USA beginnen wird. Doch wo werden Madeleine und ihre Familie hinziehen?

Prinzessin Madeleine: Drama hinter den Palastmauern

Prinzessin Madeleine und Ehemann Chris: Dort werden sie wohnen

Obwohl lange davon ausgegangen wurde, dass Prinzessin Madeleine und Chris ein neues Leben in Palm Beach starten wollen, wurde jetzt enthüllt, dass sich die beiden für Miami als Wohnort entschieden haben. Die Familie soll dort in einem bewachten Areal wohnen. So wird es jedenfalls durch "Svensk Damtidning" berichtet. Doch warum wagt das Paar eigentlich den Schritt in die USA?

Prinzessin Madeleine und Ehemann Chris: Statement zu dem Umzug

Wie es durch den königlichen Hof heißt, habe der Umzug der Familie in die USA einen ganz bestimmten Grund. So wird erläutert: "Zeitpunkt und Gelegenheit für den Umzug in die Vereinigten Staaten sind für die Familie passend, da die Kinder noch im Vorschul-Alter sind." Des Weiteren wird erklärt: "Prinzessin Madeleine liegt ihr Einsatz für Kinderrechte sehr am Herzen und sie wird weiterhin mit der World Childhood Foundation arbeiten. Der Umzug ermöglicht es ihr, sich stärker auf Projekte in den USA zu konzentrieren." Ob die schöne Prinzessin mit ihrer Familie dennoch irgendwann nach Schweden zurückkehren wird? Wir können gespannt sein...