Erst vor einigen Monaten sorgte Prinzessin Madeleine, mit dem Umzug ihrer Familie in die USA, für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinzessin Madeleine wird kritisiert

Das Prinzessin Madeleine für ihren Lebensstil regelmäßig kritisiert wird, ist definitiv nichts Neues. Nachdem Madeleine mit ihrer Familie nach London zog, machten immer wieder Meldungen die Runde, dass die Prinzessin ihrer royalen Verpflichtungen vernachlässigt und auf die Kosten des Staates lebt. Durch ihren Umzug in die USA nahmen diese Vorwürfe erneut zu, sodass sich Madeleine erneut fiesen Anfeindungen aus der Öffentlichkeit stellen muss. So auch jetzt! Wie nämlich nun berichtet wird, wird die Prinzessin an der diesjährigen Nobelpreis-Verleihung nicht teilnehmen können. Für das schwedische Volk ein absolutes No-Go.

Der Hof muss sich für Madeleine rechtfertigen

Nachdem die Nachricht veröffentlicht wurde, dass Madeleine an der diesjährigen Nobelpreis-Verleihung nicht teilnehmen wird, machte sich in Schweden erneut eine Missstimmung gegen die Prinzessin breit, die der Hof nun durch ein öffentliches Statement entkräften möchte. So heißt es durch den Palast gegenüber "Expressen": "Da Prinzessin Madeleine in den USA wohnt, wird sie an keinem offiziellen Termin im Herbst teilnehmen können." Ebenfalls heißt es weiter: "Drei Kinder, die sich an einen neuen Alltag, einen neuen Kindergarten und eine neue Umgebung gewöhnen müssen. Darauf konzentriert sich die Familie jetzt." Ehrliche Worte, die fast wie eine Rechtfertigung klingen. Ist abzuwarten, ob die Schweden dadurch besänftigt werden können…