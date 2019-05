Reddit this

Jetzt ist es raus! Seit dem Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie im Herbst 2018 nach Florida umzog, ist es ruhig um die Prinzessin geworden. Auch bei offiziellen Anlässen glänzte Madeleine, zum Missmut vieler Schweden, durch Abwesenheit. Doch jetzt die schöne Überraschung!

Prinzessin Madeleine: Der Palast macht es offiziell

Wie nun durch den Palast verkündet wurde, wird die Prinzessin nächste Woche in ihrer Heimat Schweden zurückkehren. So heißt es durch die Hofsprecherin, Margareta Thorgren, gegenüber "Svensk Damtidning": "Ja, es ist richtig. Prinzessin Madeleine kommt nächste Woche mit ihrer Familie nach Hause nach Schweden." Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch ist Madeleines Ehemann, Chris O'Neill, mit von der Partie?

Kommt Madeleine mit ihrem Ehemann nach Schweden?

In der letzten Zeit machten immer wieder Trennungsgerüchte um Prinzessin Madeleine und ihrem Ehemann, Chris O'Neill, die Runde. Ob die schöne mit ihrem Göttergatten nach Schweden reist, oder lediglich mit ihren Kindern ihre Heimat besucht, ist nicht bekannt. Auch wie lange die schöne Schwedin in ihrer Heimat weilen wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Wir können also gespannt sein...