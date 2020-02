Prinzessin Madeleine: Furchtbare Enthüllung! Sie hat nur noch Angst!

Reddit this

Oh je! Was ist nur bei Prinzessin Madeleine los? Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass sie sich von Ehemann Chris O'Neill alleine gelassen fühlt. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinzessin Madeleine und ihre Familie mussten umziehen

Vor gut einer Woche wurde bekannt gegebenen, dass Prinzessin Madeleine, ihr Ehemann Chris und ihre Kinder ein neues Domizil in Florida bezogen haben. Doch während anfänglich noch darüber gerätselt wurde, warum die junge Familie umgezogen ist, meldet sich nun der Palast mit der bitteren Wahrheit an die Öffentlichkeit. Wie es heißt, soll hinter dem Umzug ein Einbruch in das alte Eigenheim von Madeleine und ihrer Familie stecken...

Madeleine war völlig fertig

Wie nun durch die Palast-Informationschefin Margareta Thorgren gegenüber "Svensk Damtidning" erläutert wird, gab es einen Sicherheitsvorfall in dem alten Haus von Madeleine: "Die Sache hat sich im Herbst ereignet. Der Hof kommentiert keine Sicherheitsfragen." Oh je! Eine anonyme Quelle verrät jedoch noch mehr Details und erklärt: "Madeleine traute sich nicht mehr im Haus weiter zu leben." Wie furchtbar! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Prinzessin in ihrem neuen zu Hause sicherer fühlt!

