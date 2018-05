Prinzessin Madeleine: Geheimnis gelüftet!

Auf diese Infos haben die Schweden schon die ganze Zeit gewartet. Vor zwei Monaten brachte Prinzessin Madeleine ihr Töchterchen Prinzessin Adrienne zur Welt. Obwohl es danach eigentlich hieß, dass sich Prinzessin Madeleine von der Geburt in Schweden erholen wollte, war sie bereits an dem Geburtstag von König Carl Gustaf am 30. April nicht mehr anwesend. Dass sich viele royale Fans dadurch fragten, wo sich Prinzessin Madeleine momentan befinden würde, ist klar. Ihr Aufenthaltsort war dabei jedoch lange Zeit geheim. Bis jetzt!

Nachdem Prinzessin Madeleine nicht auf dem Geburtstag ihres Vaters erschien, fragten sich viele, ob sie mit Ehemann Chris O'Neill und ihren Kindern bereits zurück in London sei - mittlerweile konnte dies jedoch wiederlegt werden. Wie nämlich durch den schwedischen Hof berichtet wird, soll Prinzessin Madeleine erstmal nicht in die britische Hauptstadt zurückkehren. Eine Frage blieb jedoch weiterhin unbeantwortet: Wo steckt die hübsche Schwedin aktuell?

Prinzessin Madeleine: Sie braucht eine Auszeit

Wie nun durch "Svensk Damtidning" berichtet wurde, soll sich Prinzessin Madeleine aktuell mit ihrem Ehemann und den Kindern für eine Auszeit in Florida befinden. Bereits nach der Geburt von Prinzessin Leonore sollen sie dort einige Zeit verbracht haben. Prinzessin Madeleines Ehemann besitzt in dem Traumdomizil ein großzügiges Ferienhaus, welches genau der richtige Ort ist, um die Seele baumeln zu lassen. Wann Prinzessin Madeleine allerdings nach Schweden zurück kehren wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir können also weiterhin gespannt sein...