Prinzessin Madeleine: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Die Kritik an Madeleines fehlendem Einsatz für die Krone verstummte nie und wurde jetzt sogar wieder angefacht, als sie mit ihrer Familie die Weihnachtsbäume für den Palast in Empfang nahm. Denn es wurde bekannt, dass die Prinzessin plane, in den kommenden Monaten wieder häufiger Aufgaben wahrzunehmen. Selbst das ist den Schweden nicht recht, denn dafür müsse Madeleine hinund herfliegen. Der Vorwurf: Ein Jetset-Leben auf den Rücken der Steuerzahler. "Sie wird nur nach Einsatz bezahlt" – auch der Versuch der Hofsprecherin zu beschwichtigen, ging nach hinten los! Denn sofort fragen sich die Schweden: Kommt sie etwa nur aus Geldgier nach Hause? Puh, Madeleine kann es niemanden recht machen!

