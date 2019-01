Prinzessin Madeleine: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Reddit this

Jetzt ist es raus! Erst im März vergangen Jahres begeistere Prinzessin Madeleine ihre Anhänger mit der Geburt ihrer niedlichen Tochter Prinzessin Adrienne. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Prinzessin Madeleine: Überraschende Gefühlsbeichte!

Prinzessin Madeleine veröffentlicht Kinderbuch

Via " " lüftet Prinzessin Madeleine nun ihr süßes Geheimnis und teilt ihren Anhängern mit, dass sie ein Kinderbuch veröffentlicht. Das Buch wird unter dem Titel "Stella och hemligheten" (Stella und das Geheimnis) im Juni erscheinen. Dazu kommentiert die Prinzessin: "Ich bin sehr aufgeregt, dass ich letztendlich ein Buch mit euch teilen kann, das Kindern hoffentlich zeigen wird, wie wichtig es ist, für sich selbst einzustehen und jemandem zu sagen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt." Was für tolle Neuigkeiten. Doch wie hat es die Prinzessin geschafft, bei ihrem straffen Zeitplan noch ein Buch zu veröffentlichen?

Prinzessin Madeleine veröffentlicht ihr Buch nicht alleine

Wie es durch das schwedische Königshaus heißt, hat Madeleine das Buch in enger Zusammenarbeit mit Karini Gustafson-Teixeira und der Journalistin und Autorin Marie Oskarsson geschrieben. In dem Werk soll vor allem das Thema Kinderrechte thematisiert werden. Ein Bereich, der Madeleine vor allem durch ihre Tätigkeit in der World Childhood Foundation nicht fremd ist.