Prinzessin Madeleine: Jetzt spricht sie über Baby Nummer 4!

Erst vor einigen Wochen gab Prinzessin Madeleine gegenüber der Zeitschrift "mama" ein Interview, in dem sie über ihre Schwangerschaften sowie ihr Leben als Mami spricht. Nun die nächste Neuigkeit...

Wollen Prinzessin Madeleine und Ehemann Chris noch ein Kind?

Wie Prinzessin Madeleine gegenüber "mama" berichtete, war keine ihrer Schwangerschaften geplant. So ist Chris jedes Mal aus den Wolken gefallen, wenn sie ihm berichtete, dass sie noch ein Kind erwartet. Doch wie sieht es eigentlich bei der Prinzessin und ihrem Ehemann mit weiteren Kindern aus? Gegenüber "Svensk Damtidning" berichtet Madeleine: "Drei Kinder sind genau richtig." Wie schade! Klingt nicht danach, als würden Madeleine und Chris an einer Familienvergrößerung arbeiten. Ist dafür etwa der volle Arbeitsalltag der Prinzessin verantwortlich?

Madeleine hat alle Hände voll zu tun

Obwohl Madeleine immer wieder vorgeworfen wird, dass sie ihre royalen Verpflichtungen vernachlässigen würde, erklärt die : "Ich sehe hier die Möglichkeit, mich auf schwedische Themen zu konzentrieren. Ich hoffe, dass ich Schweden in den USA - jetzt, wo ich hier lebe -, mehr fördern kann." Ein Umzug in ihrer Heimat steht somit vorerst nicht zur Debatte: "Im Moment funktioniert es großartig, die Kinder sind glücklich in der Schule und es ist einfacher für Chris, weil die Leute, mit denen er arbeitet, auch in Miami sind. Aber wir werden wahrscheinlich nicht für immer dort sein." Wann die Beauty wohl wieder nach Schweden zurück kehren wird? Wir können gespannt sein...

