Prinzessin Madeleine: Schlimmer Streit mit ihrem Mann!

Freudentaumel in Schweden! Erst wenige Tage ist es her, dass Prinzessin Madeleine von Schweden (35) die kleine Adrienne auf die Welt gebracht hat. Und das in Schweden. Ein Umstand, der ihrem Gatten, dem Briten Chris O'Neill (43), so gar nicht gefällt. Das sorgt jetzt für ordentlich Ärger am königlichen Hof...

Mysteriöses Verhalten: Trennung bei Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill?

Madeleine von Schweden: Streit um Wohnort!

Seit langer Zeit wohnen die Prinzessin und der Unternehmer nun schon in London, seiner Heimat. Für Madeleine ist das zwar okay - aber mehr nicht. Denn schon oft hat sich die schöne Brünette über schlimmes Heimweh beklagt - und trotzdem bei offiziellen Termin in Schweden mit Abwesenheit geglänzt. Klar dachten die Schweden, dass da der Brite seine Finger im Spiel hatte und schimpften auf ihn. So auch jetzt! Aktuell ist das Paar noch in Stockholm, im Kreise der königlichen Familie. Die kleine Adrienne musste schließlich in Schweden geboren werden, um ihren Thronanspruch nicht zu verlieren. Das sei Madeleine sehr wichtig gewesen.

Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill: London oder Stockholm?

Chris hingegen hat schon öfter gegenüber der Presse erwähnt, dass er eigentlich gar nichts mit dem Hof zu tun haben möchte! Madeleine sonnt sich aber gerne im Glanze der Krone... Das kann sie aber eben nur in Stockholm. Chris hat allerdings seine Familie und Firma in London - wo er sich sonnen kann. Jetzt streitet das Paar um den zukünftigen Wohnort samt ihrer drei Kinder. Chris stellte jetzt in einem Interview sogar klar, dass Prinzessin Leonore (4) und Prinz Nicolas (2) bei Londoner Schulen auf der Warteliste stehen. Dass Chris partout nicht nach Schweden ziehen wird, bestätigte auch eine Quelle gegenüber der schwedischen Illu "Hänt extra":

Prinzessin Madeleine und Chris: Sie trennen sich sogar!

"Chris will nicht nach Schweden ziehen. Jetzt macht sich auch Kronprinzessin Victoria (40) Sorgen, wie Madeleine in London zurechtkommen wird. Es ist kein Geheimnis, dass es ihr nicht gefällt." Das klingt gar nicht gut. Und wenn sie nach London zurückkehrt, muss sie sich sogar um drei Kinder kümmern. Nicht gerade leicht! Einige Wochen wird sie noch in Schweden bleiben - aber Chris pendelt sogar jetzt schon nach London...