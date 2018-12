Prinzessin Madeleine: Süße Neuigkeiten! Endlich ist es so weit!

Reddit this

Jubel-Neuigkeiten für die Schweden! Im verabschiedete sich Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie in die USA, um dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Danach nahm die Prinzessin an keinen weiteren royalen Terminen teil. Sogar bei der Nobelpreisverleihung glänzte Madeleine durch Abwesenheit. Doch jetzt die Überraschung!

Prinzessin Madeleine ist zurück in ihrer Heimat

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ließ es sich Madeleine scheinbar nicht nehmen, um mit ihrer Familie in ihrer Heimat zurückzukehren - natürlich nur zu Besuch. Die jüngsten Familienbilder der zeigen eine glückliche, vereinte Familie. Doch damit nicht genug. Neben den Weihnachtstagen steht bei der königlichen Familie bereits ein weiteres Großereignis in den Startlöchern: Der Geburtstag von Königin Silvia. Am 23. Dezember feiert die Monarchin ihren 75. Geburtstag.

"Die Prinzessin war seit August nicht hier, es ist eine Tradition, Weihnachten zusammen mit der Familie zu feiern. Besonders jetzt, da sie nicht mehr in Schweden wohnt, freut sie sich sehr darauf, Weihnachten nach Hause zu kommen", heißt es durch die schwedische Hofsprecherin Margareta Thorgren gegenüber "Expressen". Ehrliche Worte, die zeigen: Madeleine hat mit ihrer Reise in ihre Heimat alles richtig gemacht.