Statt nach Schweden zu reisen, um an wichtigen Veranstaltungen teilzunehmen, blieb Prinzessin Madeleine lieber in den USA…

Stundenlang Reden zuhören, still auf dem Stuhl sitzen bleiben, Hände schütteln – einige royale Verpflichtungen sind wenig spannend. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Prinzessin Madeleine (mal wieder) einigen wichtigen Terminen in Schweden fern- und stattdessen lieber in ihrer sonnigen Wahlheimat Florida blieb. Soll das jetzt immer so weitergehen? Für viele Schweden ist Madeleines Verhalten untragbar geworden.

Eine Absage jagt die nächste. Zum Beispiel beim „Global Child Forum“ in Stockholm. Während die schwedische Adelsfamilie brav in der ersten Reihe Platz nahm, um sich für die Rechte von Kindern starkzumachen, blieb der Platz von Prinzessin Madeleine (36) leer – mal wieder! Die offizielle Erklärung, warum sie nicht da war: „Der Grund ist die Entfernung, da sie jetzt in Florida lebt.“ Dabei lag vor allem ihrer Mutter Königin Silvia dieser Termin besonders am Herzen, schließlich rief das Königspaar höchstpersönlich vor genau zehn Jahren die Veranstaltung ins Leben.

Prinzessin Madeleine kehrt Schweden den Rücken

Seitdem Madeleine 2018 mit ihrem Mann Chris O’Neill (44) und den drei gemeinsamen Kindern nach Amerika zog, sieht man sie immer seltener in ihrer Heimat. Das Leben hier bietet für sie ja auch so viele Vorteile: Auf der Straße wird sie nur selten erkannt, es stehen kaum Termine auf der Agenda – und dann natürlich dieses wunderbare Wetter im Sunshine State Florida…

Vergangene Woche sagte die 36-Jährige jetzt auch den nächsten Heimatbesuch ab. „Min Stora Dag“ (zu Deutsch: „Mein großer Tag“) fand vergangene Woche ohne sie statt. Die Organisation erfüllt schwer kranken Kindern Wünsche, und Madeleine fungiert sogar als Schirmherrin. In Schweden sind viele deshalb sicher: Die Prinzessin hat keine Lust mehr auf Monarchie.