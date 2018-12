Prinzessin Madeleine: Überraschende Gefühlsbeichte!

Reddit this

Huch, so offen erlebt man Prinzessin Madeleine definitiv selten...

Im dieses Jahres verabschiedete sich Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie in die USA, um dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Definitiv ein großer Schritt. Vor allem die Trennung von ihren Eltern, König Carl Gustaf und Königin Silvia, war für Madeleine alles andere als leicht. Umso schöner somit, dass sich Madeleine nun mit dieser rührenden Beichte an die Öffentlichkeit wendet...

Prinzessin Madeleine ist zurück in Schweden

Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass sich Madeleine mit ihrem Ehemann Chris O'Neill und ihren Kindern wieder in Schweden befindet. Der Grund für die Anreise: Königin Silvia feierte ihren 75. Geburtstag. Außerdem wollen Madeleine und ihre Liebsten die Weihnachtstage mit der königlichen Familie verbringen. Für alle Schweden definitiv ein Grund zur Freude. Schließlich wurde in der letzten Zeit immer wieder bemängelt, dass sie jüngere Schwester von Prinzessin Victoria ihre royalen Pflichten vernachlässigen würde. Und wie geht es Madeleine mit ihrer Rückkehr?

Prinzessin Madeleine ist überglücklich

Wie Prinzessin Madeleine nun verrät, ist sie über ihre Rückkehr absolut glücklich. So berichtet sie gegenüber "Svensk Damtidning": "Es ist toll, hier zu sein." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Besonders mit dieser Winterlandschaft, in die wir gekommen sind. Die Kinder lieben den Schnee." Ehrliche Worte, die zeigen: Madeleine genießt ihre Zeit zu Hause in vollen Zügen.