Prinzessin Madeleine & Chris O’Neill: Ehe-Albtraum! Die Familie zerbricht

Am meisten stößt dem König übel auf, dass sich der Ehemann seiner Tochter ständig aus der Verantwortung zieht. Zwar war er im Sommer mit seiner Frau in Schweden, doch am wichtigsten Ereignis, dem Geburtstag von Kronprinzessin Victoria, musste er angeblich aus beruflichen Gründen nach Florida zurückreisen. Der Vorwurf an Chris: Was bitte kann man nicht mit dem Laptop von Öland aus erledigen? Auch bei der Parlamentseröffnung in Stockholm im September: keine Spur von Chris – auch seine Teilnahme bei der Nobelpreisverleihung wurde abgesagt.

Der König schäumt vor Wut – die Damen hingegen packen das Problem an. Wie man hört, sollen sie Chris gleich zu zweit in die Mangel genommen haben. Silvia appellierte an das Verantwortungsbewusstsein des Geschäftsmannes, Madeleine an seine Vaterpflichten. Denn seine drei Kinder seien zur Hälfte Schweden und sollten nie ihre Wurzeln vergessen. Im Dezember feiert Königin Silvia ihren 79. Geburtstag. Das wäre doch die Chance für Chris, sich endlich zu beweisen...