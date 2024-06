Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Endgültige Trennung? Sie kehrt ohne ihn nach Schweden zurück!

Sie planen es schon lange! Prinzessin Madeleine will in ihre Heimat Schweden zurückkehren und bricht daher die Zelte in den USA ab. Eigentlich sollte sie bei dieser lebensverändernden Aktion von ihren drei Kindern Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne sowie Ehemann Chris O'Neill begleitet werden. Doch ausgerechnet ihr Gatte wird nicht mit nach Stockholm zurückkehren.