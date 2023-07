Prinzessin Madeleine & Chris O'Neill: Peinliche Szenen! Er sorgt erneut für Ärger

Chris O'Neill wollte nie ein Royal sein. Damit hielt der Ehemann von Prinzessin Madeleine nie hinterm Berg. "Ich wurde nicht in eine königliche Familie hineingeboren. Ich bin Christopher O'Neill, mein Vater war Paul O'Neill. Er war ein Familienmensch, der seine eigene Identität hatte, hart arbeitete und es zu etwas gebracht hat", sagte er einmal stolz gegenüber dem "King Magazine". Doch nun scheint sich das Blatt langsam zu wenden. Denn Prinzessin Madeleine und Ehemann Chris planen ihren Umzug aus dem US-Bundesstaat Florida zurück in die Heimat des Royals. Will sich der Gatte nun doch in den Dienst der Krone stellen?

Es scheint zumindest eine Art Annäherung stattzufinden. Denn anlässlich des 46. Geburtstages von Kronprinzessin Victoria wurde das Ehepaar bei den Feierlichkeiten auf der schwedischen Insel Öland vorstellig. Gemeinsam genossen sie die Feier und ließen Victoria hochleben. Dabei entstanden wunderschöne Gruppenfotos.