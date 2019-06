Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill: Süße News zum 6. Hochzeitstag

Eine Ehe ist harte Arbeit – diese Erfahrung müssen Madeleine von Schweden (37) und ihr Chris (44) immer wieder machen. Zuletzt schien es ständig zu kriseln. Doch nun können alle aufatmen: Ihre Ehe ist - zumindest erstmal - gerettet. Nähern sich Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill einander nun wieder an?

Der Juni sollte für das Paar ein besonderer Monat werden. Schließlich feierte Schweden am 6. Juni Nationalfeiertag, zwei Tage später hatten Madeleine und Chris 6. Hochzeitstag und am 10. Juni war der 37. Geburtstag der Prinzessin. Eigentlich klar, dass Chris teilnehmen würde, oder? Nein!

Madeleine und Chris haben noch mal die Kurve gekriegt

Erst sagte er für den Nationalfeiertag ab, dann zu, dann wieder ab; einmal wegen zu viel Arbeit, dann blieb er letztendlich in den USA, weil angeblich zwei der drei Kinder krank waren. Klar, dass so ein Hickhack Fragen aufwirft! Zumal Madeleine sehr bedrückt wirkte. Doch plötzlich das Wunder: Chris reiste pünktlich zum Hochzeitstag an – und eroberte damit ihr Herz erneut! Der Hof bestätigte zudem nun auch: Er will im so oft wie möglich bei der Familie in Schweden sein. Er kämpft um seine Ehe!