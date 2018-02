Prinzessin Madeleine: Unerwartete Zwillings-Sensation!

Seitdem Prinzessin Madeleine ihr Schwangerschaft bei "Facebook" verkündete, ranken sich immer wieder neue Gerüchte über den Geburtsort des dritten Babys der Prinzessin und Ehemann Chris O'Neill. Immer wieder wird darüber gerätselt, ob das dritte Kind des royalen Ehepaares in London oder Stockholm zur Welt kommen wird.

Die neuste Schwangerschaftsmeldung über die Prinzessin, stellt diese Spekulationen jedoch in den Schatten.

Worum es sich dabei handelt, erfahrt ihr im VIDEO:

Diese Nachricht freut die Schweden vor allem aus dem Grund, da in der Vergangenheit immer wieder Negativ-Schlagzeilen über die Schwangerschaft der Prinzessin veröffentlicht wurden. So auch zu dem aktuellsten Königs-Event am 05. Februar, bei dem seit 200 Jahren ein Bernadotte auf dem schwedischen Thron sitz.

Logisch, dass zum Thron-Jubiläum einige Festlichkeit geplant sind, bei denen alle royalen Familienmitglieder anwesend sein werden - außer Prinzessin Madeleine. Wie bekannt wurde, soll die Prinzessin erneut ihre öffentlichen Termine abgesagt haben.

Prinzessin Madeleine sagte Nobelbankett ab

Bereits im Dezember kursierten einige Gerüchte über den Gesundheitszustand von Prinzessin Madeleine. Auch damals musste die schwangere Prinzessin ihren öffentlichen Auftritt beim Nobelbankett absagen. Der Grund: Sie litt durch die Schwangerschaft unter starken Rückenschmerzen. Nun die nächste Absage!

Auch zu dem 200. Jubiläum der schwedischen Königsfamilie soll Prinzessin Madeleine nicht erscheinen. Die Schweden zeigten sich Entsetzt über das Fernbleiben ihrer Prinzessin.

Ist zu hoffen, dass sie durch die neuste Schwangerschaftsmeldung mehr Verständnis zeigen.