Prinzessin Madeleine von Schweden: Folgenschwere Entscheidung

Jetzt muss Madeleine sich entscheiden, bei wem sie lieber leben möchte!

Am liebsten würde sie wohl an beiden Orten zeitgleich sein, doch das ist nun mal nicht möglich. Seit gut zwei Jahren pendelt sie mit ihren beiden Kindern also zwischen den zwei Metropolen hin und her. Doch das muss jetzt bald ein Ende haben, denn Tochter Leonore wird bald schon vier Jahre alt und es dauert nicht mehr lange bis sie eingeschult wird. Madeleine muss langsam eine Wahl treffen, wo ihre Kinder die Schule besuchen sollen.

Damit sie ihren Platz in der Thronfolge behalten, müssen sie eine schwedische Schule besuchen – so ist es vorgeschrieben. Doch wenn die Kinder in Schweden eingeschult werden, wachsen sie weit entfernt von ihrem Vater auf. Deswegen hat Madeleine sich jetzt mit der Rektorin einer schwedischen Schule in London getroffen. Ein Zeichen dafür, dass sie Schweden endgültig den Rücken kehren wird? Die räumliche Trennung von ihren geliebten Eltern würde die 35-jährige sicher nur schwer verkraften – schließlich ist sie ein absoluter Familienmensch...