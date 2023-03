Prinzessin Madeleine von Schweden: Ihr Ehe-Glück zerplatzt wie eine Seifenblase

Auch wenn man nach außen hin betont, der Umzug sei gemeinsam beschlossen worden, dürfte Madeleine die treibende Kraft gewesen sein. 2015 zog die Dreifach-Mutter mit ihrem britischen Ehemann nach London, 2018 ging die Familie nach Florida. Doch mit den Jahren bekam die Prinzessin immer mehr Heimweh. "Alle ihre engsten Freunde leben zu Hause in Stockholm – Madeleine hat einen ganzen Atlantik zwischen sich, ihren Freunden und dem Rest ihrer Familie", so die Einschätzung eines Hofkenners. Während für Madeleine mit der Rückkehr also ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung geht, dürfte Chris vor einer großen Herausforderung stehen. Der Unternehmer hat keine Lust auf royalen Pflichten, verzichtete bei der Heirat auf jeden Titel, um weiterhin so privat wie möglich leben zu können. Außerdem soll er immer noch Probleme mit der schwedischen Sprache haben. Wir hätten da ein paar passende Vokabeln zum Pauken: "Familjen kommer först" – Familie geht vor. Hoffentlich lässt Chris seinen verletzten Stolz in der alten Heimat zurück.

